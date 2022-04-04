الزاملي:تم تسليم السفير التركي رسالة بشأن حقوق العراق المائية

الزاملي:تم تسليم السفير التركي رسالة بشأن حقوق العراق المائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الاثنين، تسليم رسالة إلى السفير التركي في العراق بشأن ملف المياه الذي وصفه بـ”الخطير والحساس”.وقال الزاملي في حديث صحفي، إن “اجتماعاً عقد مع وزير الموارد المائية والوكلاء، بشأن ملف المياه كونه موضوعاً حساساً ويمس حياة المواطنين ومستقبلهم، وكذلك ملف المياه الجوفية”، مشدداً على “ضرورة ان يكون لمجلس النواب موقف مهم، خاصة وأن أغلب الموجودين يجهلون الوضع ويولون مهمته لوزارة الموارد المائية”.وأضاف الزاملي، في كلمة له خلال استضافة وزير الموارد المائية، بحسب الإعلام الرسمي، أن “ملف المياه في العراق مهمل، وقد يصل الحال في السنوات المقبلة الى عدم امتلاك المياه”، منوها بأنّ “الوضع قلق وحساس وملف المياه يعتبر من أخطر الملفات”.وأشار، إلى أن “لقاءات متكررة عقدت مع المسؤولين ومنهم السفير التركي وتم تسليمه رسالة واضحة اوصلها الى حكومته، علاوة على لقاء السفير بوزير الموارد المائية لبيان موقف بلاده”.وتابع، أن “لقاءنا اليوم مع وزير الموارد المائية لمناقشة خطة الوزارة وآلية دعم مجلس الوزراء لهذا الملف في الموازنة، فضلاً عن الضغط على الدول كون ان هذا الملف يهدد حياة المواطنين”. 

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