الزاملي:سنستضيف وزير داخلية الإقليم في البرلمان بشأن القصف الإيراني

الزاملي:سنستضيف وزير داخلية الإقليم في البرلمان بشأن القصف الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي،  الثلاثاء، أن المجلس سيستضيف قادة أمنيين من الإقليم إضافة إلى وزير الداخلية في كوردستان ريبر احمد للتباحث حول القصف الإيراني الذي استهدف محافظة اربيل.وقال الزاملي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير داخلية الاقليم في مقر الوزارة بأربيل، “كان لدينا بعض الاستفسارات تمت الاجابة على بعضها، وبالتأكيد لدينا معلومات أخرى عن القصف سيتم استقصاؤها والبحث عنها، ومعرفة اسباب وملابسات الحادث”,وأضاف “قد نحتاج إلى بعض المسؤولين الأمنيين والأستخباريين في الإقليم أو قد نستضيف الأخ وزير الداخلية في البرلمان في أحدى الجلسات والذي أبدى استعداده للتعاون في ذلك المجال وتزويد البرلمان بالمعلومات الكاملة حول القصف”.

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