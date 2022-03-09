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الكمارك … مدير عام الهيئة يقوم بجولة ميدانية يتفقد فيها كمرك المنطقة الوسطى ويؤكد على العمل الجاد والمثابر .
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية إلى كشف ملفات الفساد
تظاهرات في أربيل والسليمانية بسبب فساد حكومة الإقليم
استقدام لمحافظ ذي قار السابق من قبل محكمة النزاهة
الإسلامية الكردستانية:حكومة الإقليم فاسدة
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الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية إلى كشف ملفات الفساد
نائب:وزارة التجارة فشلت في توفير مفردات البطاقة التموينية بسبب الفساد
قائمقام بعقوبة يطالب القائد العام بحمايته من “مافيات الاستيلاء على أراضي الدولة”
إشادة شعبية بإعفاء المواد الغذائية من الرسوم الكمركية
المنافذ الحدودية تعلن السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية عبر منفذ عرعر
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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