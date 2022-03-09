الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية إلى كشف ملفات الفساد

الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية إلى كشف ملفات الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وباقي الأجهزة الرقابية، الى الاستمرار في كشف كل ملفات الفساد والهدر في المال العام، وعدم التأثر بالضغوطات، مؤكدا ان مجلس النواب داعم وبقوة للإجراءات التي تتبعها الجهات الرقابية ، وتوفير كافة التسهيلات التي تعزز عملها. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء 9 اذار 2022، في الاحتفالية التي اقامها ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 95 لتأسيس الديوان ، بحضور عدد من النواب، والوزراء والمسؤولين .واشاد الزاملي بالدور الفاعل والاستثنائي لديوان الرقابة ، داعياً اياهم لبذل المزيد من الجهود للحفاظ على المال العام سيما المتعلقة منها بتدقيق العقود الحكومية في كافة وزارات ومؤسسات الدولة ، مشدداً بأن الدورة النيابية الحالية هي دورة ” اصلاحية ” تقف مع الشعب، ولن تسمح بالتهاون او التراخي مع حالات الفساد الاداري والمالي ،  وستعمل مع الاجهزة الرقابية لإحالة المعنيين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.واكد الزاملي، ان ما يجري اليوم في بعض مؤسسات الدولة هو شرعنة للفساد، وعلى الحكومة و المؤسسات الرقابية ان تأخذ دورها في وضع الحلول الحقيقية لإنهاء حالة الهدر في المال العام ، وان تكون هذه المرحلة هي فترة مراقبة ومحاسبة لا مكان للفاسدين فيها.

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