الزاملي يطالب الكتل السياسية بتقديم مرشحيها للجان البرلمانية

الزاملي يطالب الكتل السياسية بتقديم مرشحيها للجان البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الثلاثاء، الكتل السياسية بتقديم اسماء مرشحيها للجان النيابية.وذكر مكتب الزاملي في بيان ، ان “الاخير ترأس اليوم الثلاثاء 8- شباط 2022 , اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلون , للتباحث حول تسمية اعضاء اللجان النيابية ، للمضي بأعمالها التشريعية والرقابية وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.واضاف، ان “الزاملي وجه رؤساء الكتل بتسليم قوائم اسماء مرشحيها إلى هيئة الرئاسة إبتداء من اليوم ، للإسراع في حسم تسمية كافة اللجان خلال مدة اقصاها شهر , على ان يتم مراعاة التخصص والكفاءة والخبرة ورغبة النائب ، لضمان الفاعلية في ممارسة الدور التشريعي والرقابي”.وقال الزاملي، بحسب البيان، ان “مجلس النواب هو المؤسسة الأولى للإصلاح السياسي , وان قوته تنبع من قوة لجانه , فاللجان هي المصنع الأساس لإنضاج التشريعات واستضافة الجهات التنفيذية”، مؤكداً ان “هيئة الرئاسة عازمة على وضع و تفعيل إجراءات حازمة ازاء تغيب السيدات والسادة النواب خلال جلسات المجلس المقبلة ، واجتماعات اللجان بعد تشكيلها بأقرب وقت ممكن”.

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