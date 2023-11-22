الزراعة الأمريكية: العراق بالمرتبة الثامنة في استيراد الأرز الأمريكي

الزراعة الأمريكية: العراق بالمرتبة الثامنة في استيراد الأرز الأمريكي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الزراعة الامريكية، إن العراق جاء بالمرتبة الثامنة بين أكبر المستوردين للأرز الأمريكي. وأضافت في جدول لها ، ان “كولومبيا الجنوبية جاءت سادسا بـ 136 الف طن، وجاءت كوريا الجنوبية سابعا بـ 132 الف طن، والعراق ثامنا بـ 111.3 الف طن .

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