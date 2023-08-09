الزراعة النيابية:أردوغان سيفرض شروطه على حكومة السوداني الضعيفة قبل مناقشة ملف المياه

الزراعة النيابية:أردوغان سيفرض شروطه على حكومة السوداني الضعيفة قبل مناقشة ملف المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الزراعة والمياه ثائر الجبوري، الأربعاء، ان زيارة اردوغان المرتقبة الى العراق ستناقش عدد من الملفات واخرها ملف المياه، لافتا الى ان اردوغان يسعى لتحقيق مبتغاه من زيارة العراق في الملفات الاخرى قبل مناقشة ملف المياه مع الحكومة العراقية.وقال الجبوري في حديث صحفي، ان “هناك العديد من الملفات الشائكة بين العراق وتركيا وبعضها قبل عام 2003، وهناك جوانب امنية واتفاقيات بين الجانبين لضبط الحدود”.واضاف ان “مجيء اردوغان للعراق سيتم خلاله فتح العديد من الملفات ومن بينها المذكورة، واخرها ملف المياه وحاجة العراق لحصته المائية من الجانب التركي”.وبين ان “ملف المياه سيكون الاخير في المباحثات، حيث ان اردوغان سيحصل على بعض الضمانات او مايريده من العراق سواء من خلال مساومات او تفاهمات فأنه سيذهب باتجاه الاتفاق مع العراق حول ملف المياه، كونه يعتبر هذا الملف ورقة ضاغطة على الحكومة العراقية”.

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