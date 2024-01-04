الزراعة النيابية:أزمة الجفاف في البلاد ستبقى قائمة دون إجراء حاسم من قبل الحكومة تجاه إيران وتركيا

الزراعة النيابية:أزمة الجفاف في البلاد ستبقى قائمة دون إجراء حاسم من قبل الحكومة تجاه إيران وتركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، استمرار ازمة الجفاف في العراق وتفاقمها دون أي حلول سريعة، فيما أشارت إلى أن ذلك متناقض مع المؤشرات “المطمئنة” التي تتحدث عنها وزارة الموارد المائية.وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، في حديث صحفي، إن “أزمة الجفاف في العراق مازالت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا وهذه الازمة تتفاقم يوما بعد يوم دون وجود حلول سريعة لهذه الازمة، خاصة ان هذه الازمة ستكون عالية الخطورة في فصل الصيف المقبل بسبب قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا “.وشدد الجبوري على ان “الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك سريعاً نحو الجانب  الإيراني والتركي لضمان حصول العراق على حصته المائية العادلة، وبخلاف ذلك على الحكومة التحرك بالأطر القانونية لضمان هذا الامر، فلا يمكن السكوت طويلا على هذه الازمة التي لها تداعيات خطيرة على مختلف المستويات”.

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