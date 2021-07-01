الزراعة النيابية:إقالة وزير الزراعة أصبح ضروريا

الزراعة النيابية:إقالة وزير الزراعة أصبح ضروريا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية علي البديري، اليوم الخميس، على عدم حضور وزير الزراعة لمجلس النواب بسبب إصابته بفيروس كورونا.وقال البديري في تصريح صحفي، إن “وزير الزراعة تحجج بإصابته بكورونا لعدم رغبته بالحضور لمجلس النواب”، مشيراً إلى أن “هذا النمط من الحجج والأعذار معتاد من قبل اغلب الوزراء وهو ناتج عن الشعور بالتقصير وعدم إدارة الوزارة بمهنية”.وأضاف، أن “الجميع في مجلس النواب متفق على اخفاق وزير الزراعة لذلك تهرب بحجة الإصابة بفيروس كورونا”.وأضاف البديري، أن “هنالك إصرارا من أعضاء مجلس النواب العراقي على إقالة وزير الزراعة كونه أخفق في إدارة الوزارة في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد”.

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