الزراعة النيابية:تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لهذا العام

الزراعة النيابية:تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لهذا العام
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، فالح الخزعلي، اليوم الاربعاء، ان الاكتفاء الذاتي متحقق في زراعة العام الحالي ويصل إلى (٦) مليون طن من الحنطة.ودعا الخزعلي في بيان : “وزارتي الزراعة والتجارة بتسهيل الإجراءات لتسويق الحنطة ومن يعرقل عملية تبسيط الاجراءات فستتخذ بحقه الأجراءات القانونية”.واشار الى “التطور في زراعة المناطق الصحراوية والاستخدام الأمثل للمياه سيساعد في زيادة الغلة وتقليل هدر المياه والتأثير البيئي وتم تخصيص مبالغ إلى ١١ ألف مرشة محورية دعما للفلاحين والزراعة”.

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