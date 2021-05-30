الزراعة النيابية:جهات حزبية حشدوية تبيع أراضي في بادية العراق دون علم الحكومة

الزراعة النيابية:جهات حزبية حشدوية تبيع أراضي في بادية العراق دون علم الحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية عبود العيساوي، الأحد (30 أيار 2021)، اتهامات الى جهات وشخصيات وصفها بالمتنفذة من احزاب الحشد الشعبي، بالسيطرة، على مساحات شاسعة تقدر بمئات آلاف الدوانم من الأراضي المخصصة للرعي في بادية العراق، في حين أكدت وزارة الزراعة صحة هذه الاتهامات.وقال العيساوي في حديث لجريدة “الصباح”، إن “هناك مئات الآلاف من الدوانم المخصصة للرعي في الانبار ونينوى والنجف والمثنى والبصرة مستغلة من قبل جهات  حشدوية متنفذة بعقود مزورة، وتقوم هذه الجهات بحجزها بأسيجة وحرثها وبيعها بعقود غير رسمية أو التجاوز عليها“.وأضاف، “أقمنا حملات مع مديريات الزراعة والداخلية وقوات الحدود من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة التي بدأت تتفاقم نتيجة ضعف المتابعة من قبل الجهات المعنية، إذ وردتنا شكاوى جديدة منذ أيام باستيلاء عدد من الجهات الحشدوية على بادية النجف والسيطرة عليها وتسييج ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دونم ومنع أصحاب الرعي من التجوال فيها“.ونوه العيساوي بأنه “في العام الماضي تم التحرك من قبلنا واستطعنا منع أي عقد بشأن هذه الأراضي وتعهدت وزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في المحافظات بعدم إعطاء أي عقد وإلغاء العقود إذا وجدت“.فيما أكد الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف أن “هناك فعلاً جهات متنفذة  حشدوية تسيطر على آلاف من الدوانم المخصصة للرعي”.

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