الزراعة النيابية:دمار الزراعة في العراق جراء سيطرة ذيول إيران على هذا الملف

الزراعة النيابية:دمار الزراعة في العراق جراء سيطرة ذيول إيران على هذا الملف
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجمت لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب، السبت، المسؤولين عن ملف الزراعة في العراق، فيما اكدت انها ستضرب بيد من حديد لردع الفاسدين.وقال رئيس اللجنة الشيخ ثائر مخيف في بيان ، ان” الزراعة في العراق تعيش اليوم انتكاسة وتردٍ لن ينتهي الا بقتل سلة العراق الغذائية ودمار الزراعة بسبب فشل المسؤولين عن هذا القطاع ووقوفهم موقف المتفرج على هذا الخطر الذي يتعدى داعش والقاعدة في دمار العراق”.واشار الى، انه” سيتصدى بشكل شخصي لملف الزراعة وابعاد (خبزة العراقيين) عن الأيادي الفاسدة والفاشلة التي زادت الطين بلّة وتسببت بدمار الفلاحين والمحاصيل الزراعية في عموم العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *