الزراعة النيابية:لا مستقبل للعراق في ظل بقاء السوداني الخانع لأسياده

الزراعة النيابية:لا مستقبل للعراق في ظل بقاء السوداني الخانع لأسياده
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب رفيق هاشم الصالحي، السبت، منع تركيا إطلاق حصة العراق المائية لنهري دجلة والفرات وسيلة ضغط على العراق بعد ان عرفت جيدا ان السوداني شخص ضعيف يخاف من ضله وغير جدير بالمسؤولية الوطنية ،وأضاف في تصريح صحفي،  ان ” النظام التركي لايتواني عن استخدام كافة الأسلحة المشروعة وغير المشروعة في تحقيق اطماعه ومنها سلاح المياه لتعطيش العراقيين”.وأضاف، انه “سبق وان طالبنا الحكومة الإطارية برئاسة السوداني قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا إلا انها لم تقوم بذلك لهوان السوداني وإطاره الحاكم التبعي .واكد الصالحي، ان ” لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية حريصة على تشريع القوانين التي تساهم في إصلاح القطاع الزراعي ودعم الفلاحين والعمل على إدخال الطرق الحديثة في مجال الري من خلال وضع رؤية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والعمل على انضاج مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي”.

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