الزراعة النيابية:ملف فساد “المبادرة الزراعية”من أكبر ملفات الفساد في العراق

الزراعة النيابية:ملف فساد “المبادرة الزراعية”من أكبر ملفات الفساد في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، الاحد، أن ملف فساد “المبادرة الزراعية” من أكبر ملفات الفساد التي شهدها العراق، فيما كشفت عن تحرك عراقي وتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) لاعتقال وتسليم المدير العام للمصرف الزراعي “الهارب” محمد الخفاجي.وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في حديث صحفي له اليوم، إن “هناك مساع وتحركات برلمانية وحكومية بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) لاعتقال وتسليم المدير العام للمصرف الزراعي (محمد الخفاجي) الهارب والمدان بملفات فساد”.وأضاف التميمي، أن “الخفاجي مدان بآلاف ملفات الفساد ضمن القروض والمشاريع الزراعية”، مؤكداً أن “كافة تلك الملفات لدى هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة”.وتابع: “بعد الكشف عن فساد الخفاجي، تمكن من الهروب إلى خارج العراق”، داعياً الشرطة الدولية إلى “اعتقاله بأسرع وقت وتسليمه إلى الحكومة العراقية”.وأوضح التميمي، أن “ملف فساد (المبادرة الزراعية) من اكبر الملفات التي شهدها العراق فساداً، بسبب هدر الأموال الطائلة على مشاريع وأبواب لم تجد نفعاً على الواقع الزراعي”، مشيراً إلى “حالات الرشاوى والفساد الكثيرة التي شهدها الملف منذ إطلاقه”.

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