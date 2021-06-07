الزراعة النيابية:منفذ ابراهيم الخليل الأكثر ضررا على اقتصاد العراق

الزراعة النيابية:منفذ ابراهيم الخليل الأكثر ضررا على اقتصاد العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث عضو لجنة الزراعة النيابية النائب علي البديري، اليوم الاثنين، عن اكثر المعابر الحدودية العراقية ضررا على اقتصاد البلد، بسبب حركة التهريب فيه.وقال البديري في حديث صحفي، ان “معبر ابراهيم الخليل شمالي العراق، هو اكثر المعابر ضررا على اقتصاد البلاد، بسبب عدم السيطرة عليه، مشيرا الى “منافذ اخرى تقع في الوسط والجنوب، حيث ان السيطرة عليها لا تزال غير كاملة بسبب الفساد المستشري “.واضاف، ان “عدم السيطرة على المنافذ تعني استمرار التهريب، وهذا ما نلاحظه من خلال تدفق المستورد من السلع في الاسواق العراقية، بكميات كبيرة”.

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