الزراعة النيابية:ميليشيات حشدوية وراء إحراق حقول سلة الحبوب العراقية

الزراعة النيابية:ميليشيات حشدوية وراء إحراق حقول سلة الحبوب العراقية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كدت لجنة الزراعة النيابية، السبت، أن أطرافا ميليشياوية حشدوية رواتبها من الدولة تعمل على ضرب المنتج المحلي  لصالح الاستيراد من إيران بافتعال الحرائق في المحاصيل الزراعية.وأوضح عضو اللجنة علي البديري بحسب الوكالة الرسمية، ان “محافظة ديالى تشهد عدم استقرار أمني، لوجود 10 الوية من ميليشيات منفلتة حشدوية رواتبها من الدولة “، مبينا ان “موضوع الحرائق يتجدد في محافظة ديالى ومناطق أخرى، بهدف تخريب الاقتصاد العراقي”.وأضاف أن “هذه الميليشيات تعمل على ضرب المنتج المحلي بافتعال الحرائق لصالح الاستيراد من ايران ، وانه في حال عدم وجود رقابة حكومية للأراضي الزراعية التي لم تشهد حصادا، فأن العواقب ستكون وخيمة”.من جانب آخر أشار البديري،  الى ان” قانون إيجار الأراضي الزراعية يعد من اهم القوانين وهو   ضروري للقطاع الزراعي”، مؤكدا ان “القانون ينظم عملية الزراعة وجباية الاموال من قبل الحكومة، وينظم العلاقة بين المزارعين والحكومة”.ولفت البديري الى ان “قانون ايجار الأراضي الزراعية يحفز المزارعين على استثمار الأراضي، وخاصة الأراضي الشاغرة من اجل القيام بنهضة زراعية”.

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