الزراعة النيابية تحذر من تلوث المياه وشحتها

الزراعة النيابية تحذر من تلوث المياه وشحتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر عضو الزراعة النيابية ثائر مخيف ،الثلاثاء، ان “موضوع تداعيات ازمة المياه وشحتها ستلقي بظلالها على العراق بشكل مباشر وخصوصا في المحافظات الوسطى والجنوبية ومن هذه العوامل المهمة والخطيرة هي التلوث الذي ستزداد نسبه في الانهر والمجاري نتيجة الصرف الصحي القريب من بعض المدن وازدياد نسبة هذا الصرف الصحي على الانهار الجارية وكذلك المياه الجوفية التي قد تكون نسبتها اكثر بكثير من الجارية”.واضاف في حديث صحفي، “هذا الموضوع خطير جدا وسيكون هناك تلوث سيما وان هذه الانهر او المجاري عليها إسالة المياه للمدن والاقضية و النواحي وكذلك المحافظات ونحن نأمل ان تكون هناك حلول ناجعة لتلافي هذه الازمة في البلاد”.

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