الزراعة النيابية تدعو إلى إنشاء 4 سدود في الناصرية والبصرة

الزراعة النيابية تدعو إلى إنشاء 4 سدود في الناصرية والبصرة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اقترحت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية انشاء 4 سدود في الناصرية والبصرة للاحتفاظ بمياه شط العرب.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، إن “العراق عانى من نقص المياه خلال السنوات السابقة بسبب قلة الاطلاقات المائية، مما يستدعي انشاء سدود تمكنه من منع هدر المياه التي يمكن ان يستفيد منها في المستقبل وعدم ذهابها الى الخليج”.وأشار إلى، أن “السنوات المقبلة قد تنذر بتقليل الاطلاقات المائية نظراً لنقص المياه في الجانب التركي”.

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