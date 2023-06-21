الزراعة النيابية تدعو السوداني إلى إتخاذ إجراء سريع وحاسم ضد إيران وتركيا جراء قطعهما المياه عن العراق

الزراعة النيابية تدعو السوداني إلى إتخاذ إجراء سريع وحاسم ضد إيران وتركيا جراء قطعهما المياه عن العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق الصالحي، الأربعاء، الحكومة الى قطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران و تركيا لانهاء ازمة المياه وقطع الروافد النهرية.وقال الصالحي في حديث  صحفي، إن ” جميع المساعي السياسية والدبلوماسية لحل ملف أزمة المياه مع إيران وتركيا لم تجد نفعا رغم المناشدات والمفاوضات”.وأشار إلى أن” كل الخيارات مفتوحة في مواجهة الغطرسة الإيرانية والتركية بضمنها اتخاذ إجراءات اقتصادية في حال استمرار  إيران وتركيا بـ “المماطلة” في حل ازمة المياه “.وأضاف، إن” وضع المياه في العراق وصل إلى حد خطر قد يؤدي إلى مزيد من تخفيض مساحات الأراضي الزراعية المروية عن الموسم الماضي”.ودعا الصالحي الحكومة الى “اتخاذ عدة خطوات لردع التمادي الإيراني التركي كقطع التبادل التجاري الذي يصل سنويا إلى أكثر من 20 مليار دولار لكلا البلدين والذهاب الى المحاكم الدولية”.وخلال أقل من 4 سنوات وتحديدا منذ عام 2019 فقد العراق الذي بات في المرتبة الخامسة على مؤشر الجفاف العالمي نحو 53 مليار متر مكعب من مخزونه المائي، وفق بيانات وزارة الموارد المائية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *