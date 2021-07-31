الزراعة النيابية تدعو للإستفادة القصوى من مياه نهري دجلة والفرات

الزراعة النيابية تدعو للإستفادة القصوى من مياه نهري دجلة والفرات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، السبت، على اهمية الاستفادة القصوى من الكميات الداخلة للبلاد من نهري دجلة والفرات وعدم التفريط بها.وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري في بيان ، أن “هناك مساحات كبيرة من الاراضي بحاجة الى المياه لتدخل ضمن الخطط الزراعية والتي اثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية”.واضاف انه “بدلا من ان تذهب مياه شط العرب الى الخليج العربي دون استفادة، يجب البحث على وسائل جديدة للاستفادة منها”.وطالب “بفتح قنوات لتصريف مياه دجلة والفرات لداخل البلاد بدلا من تصريفها للخليج العربي، كون البلد بحاجة ماسة لأي كمية من المياه”.وشدد الشمري  على ان “العمل على تصريف مياه النهرين تكون بنهاية مجرى شط العرب، قبل صرف المياه الى الخليج العربي”.

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