الزراعة النيابية “ترحب” بالسد المشترك مع إيران على شط العرب العراقي!

الزراعة النيابية “ترحب” بالسد المشترك مع إيران على شط العرب العراقي!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم السبت، ان مقترح بناء سد مشترك مع ايران على شط العرب في البصرة الذي قدمته الحكومة العراقية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.وقال عضو اللجنة عن تيار الحكمة علي مانع البديري، في تصريح صحفي، إن “هذا السد سيعالج مشكلة وصول اللسان الملحي إلى مركز المدينة في حال عدم زيادة الاطلاقات المائية” مشيراً إلى أن “ارتفاع نسبة الأملاح في مياه شط العرب تسببت بالكثير من الأمراض لأبناء محافظة البصرة”.وأضاف، أنه “في السابق كانت معالجة اللسان الملحي عن طريق زيادة الإطلاقات المائية من الروافد التي تدخل الى العراق عن طريق ايران “لافتاً إلى أنه “في الوقت الحالي قامت ايران بقطع مياه جميع الروافد عن العراق مما ادى تأثير اللسان الملحي على مدينة البصرة”.وطالب البديري “الحكومة العراقية بتوفير التخصيصات المالية الكافية لبناء هذا السد وعدم الاعتماد على الحلول الترقيعية كما يحصل مع اغلب المشاريع في العراق”.وكشفت وزارة الموارد المائية العراقية، في وقت سابق عن زيارة مرتقبة لفريق فني عراقي إلى إيران لدراسة إنشاء سد مشترك في شط العرب الذي تصب مياهه في الخليج.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، في وقت سابق، إن “هناك وعودا بعد تشكيل الحكومة الإيرانية بأن تكون هناك زيارة مهمة جداً إلى إيران، بسبب الحاجة الى تفاهمات ومحادثات فنية لكثير من النقاط المعلقة التي تستوجب دراستها بشكل فني تفصيلي، لغرض الوصول الى قاعدة مقبولة لاتخاذ قرارات مناسبة”.

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