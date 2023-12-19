الزراعة النيابية تركيا مستمرة في سياستها العدائية ضد العراق

الزراعة النيابية تركيا مستمرة في سياستها العدائية ضد العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ، الثلاثاء ، تركيا  بالاستمرار في سياستها العدائية تجاه العراق، داعية الحكومة الى فرض سياسة تبادل المنفعة التجارية من اجل الحصول على المياه. وقال نائب رئيس اللجنة حسين علي مردان في تصريح  صحفي، ان “تركيا سببا رئيسيا بقطع المياه عن العراق نتيجة إنشاء السدود “. وأضاف أن “أغلب السدود العراقية تشهد جفاف واضح لعدم التزام تركيا بالاتفاقات المائية ، لافتا الى ان “العراق يتعمد حاليا على كميات مياه الأمطار في الأراضي الزراعية “. ودعا الحكومة الى “اتخاذ خطوات عاجلة من اجل الضغط على الجانب التركي لاستحصال حقوق العراق المائية “. وكان عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب رفيق هاشم الصالحي  قد وصف منع تركيا إطلاق حصة العراق المائية لنهري دجلة والفرات بوسيلة ضغط هدفه تحقيق مآرب انقرة لأطماعها شمال العراق “.

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