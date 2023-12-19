الزراعة النيابية تركيا مستمرة في سياستها العدائية ضد العراق

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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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إيران: نجحنا من جعل العراق بلداً مستورداً غير منتجاً
بالجدول..مفوضية الانتخابات:41% نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية
اليوم .. إنطلاق التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات
مصدر أمني: تعرض مراكز انتخابية في مدينة الصدر لهجوم بقنابل صوتية
البنك الدولي:(22.6)مليار دولار ديون العراق الخارجية لنهاية 2022
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