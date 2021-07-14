الزراعة النيابية تطالب الحكومة بإرسال وفد حكومي إلى إيران وتركيا لحل أزمة المياه

الزراعة النيابية تطالب الحكومة بإرسال وفد حكومي إلى إيران وتركيا لحل أزمة المياه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، الأربعاء، بتشكيل وفد حكومي نيابي مشترك لزيارة تركيا وايران لحل ازمة المياه.وقال الشمري، في بيان ، غن “الوضع المالي في البلاد دخل بمرحلة حرجة تتطلب تحركا سريعا وخطوات جديدة تجاه دولتي منبع النهرين وروافدهما بتركيا وايران”.وأضاف الشمري، أنه “لايمكن الانتظار اكثر لبيان موقف الدولتين بهذا الملف والذي اضراره باتت واضحة وبشكل كبير في مناطق متعددة من البلاد”.وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة ان “تأخذ الحكومة والبرلمان الاجراءات المناسبة لضمان حق العراق في نهريه وروافدهما وفي حال عدم تجاوب الدولتين الكافي نتجه الى المنظمات الدولية المعنية لضمان ذلك”.وحذر الشمري، من “ازمة كبيرة وجفاف واضح سيصيب اراضي البلاد الزراعية ان لم يكن هناك حل سريع ينتشلها مما ينتظرها من جفاف وتصحر”، مشددا على “تشكيل وفد حكومي نيابي مشترك لزيارة تركيا وايران لحل ازمة المياه”.

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