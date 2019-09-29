الزراعة النيابية تطالب عبد المهدي بطرد ميليشيات الحشد من المنافذ الحدودية

الزراعة النيابية تطالب عبد المهدي بطرد ميليشيات الحشد من المنافذ الحدودية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية قاسم الفهداوي، الأحد، عن دخول آلاف الأطنان من الخضار ولحوم الدجاج والأسماك والبيض إلى البلاد بطرق غير شرعية، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل شخصيا.وقال الفهداوي في تصريح  صحفي، إن “آلاف الأطنان من الخضار ولحوم الدجاج والأسماك والبيض تدخل البلاد بصورة غير شرعية وتهريب من قبل ميليشيات الحشد”، مشيرا إلى أنه “سيتم استضافة الجهات الحكومية المعنية داخل مجلس النواب لبحث قضية إدخال الخضار واللحوم عبر المنافذ الغير رسمية”.وأضاف، أن “الأمر يتطلب تدخل رئيس الوزراء مباشرة للسيطرة على المنافذ الغير رسمية للحفاظ على أمن وسيادة وحياة المواطنين”، مبينا أن “الأسواق المحلية اصبحت عرضة للسلع المنتهية الصلاحية نتيجة التهريب وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية”.ولفت الفهداوي إلى “أننا ابلُغنا أن جهات حكومية وغير حكومية هي من تشرف على  إدخال  البضائع عن طريق التهريب للاسواق المحلية دون مرورها بالمنافذ الحدودية الاصلية”. 

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