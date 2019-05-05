الزراعة النيابية تقرر منع إستيراد المنتجات الحيوانية بالكامل

الزراعة النيابية تقرر منع إستيراد المنتجات الحيوانية بالكامل
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بغداد/شبكة أخبار العراق-أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الاحد، ان لجنته قررت منع استيراد المنتجات الحيوانية بالكامل، حفاظاً على المنتج الوطني.وقال الشمري في بيان ، انه “حفاظا على المنتج المحلي قررت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية وعبر قرار نيابي منع استيراد المنتجات الحيوانية وبشكل كامل، وسيعرض القرار للتصويت في الجلسة المقبلة لمجلس النواب بعد ان تم اعداده من قبل اللجنة وكذلك اللجنة القانونية”.وأضاف ان “اللجنة أكملت منذ ثلاثة ايام القرار بعد ان تم جمع اكثر من 100 توقيع لمنع استيراد بيض المائدة والدجاج الحي والمجمد والأسماك الحية والمجمدة لتفعيل إنتاج المواد الغذائية والزراعية المحلية والحد من البطالة وتفعيل جميع المنشآت والمصانع الزراعية والمعنية بالمنتجات الحيوانية”.

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