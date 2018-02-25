الزراعة النيابية تهنىء الشعب العراقي بفساد سليم الجبوري

الزراعة النيابية تهنىء الشعب العراقي بفساد سليم الجبوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هددت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاحد، برفع دعوى قضائية إمام الادعاء العام ضد سليم الجبوري بتهمة تسويف استجواب وزير الزراعة حسن زيدان اللهيبي الجبوري.وقالت عضو اللجنة زينب الطائي في حديث صحفي لها اليوم: إن “سليم الجبوري هو من حيتان الفساد بل رمزا له وسوف كثيرا ملف استجواب “صديقه” وزير الزراعة وما طل به منذ 2016 رغم كثرة الملفات المقدمة والطرق القانونية المتبعة”.وأضافت ان “تسويف سليم الجبوري لملف الاستجواب وصل على أعتاب نهاية الدورة البرلمانية الحالية وهذا يتطلب تقديم التعازي للشعب العراقي لنقول له عظم الله أجرهم بعملية الإصلاح”.وأوضحت أنها “سترفع دعوى قضائية إمام الادعاء العام ضد سليم الجبوري بتهمة التسويف بملفات الاستجوابات وخاصة ملف استجواب ” صديقه” وزير الزراعة حسن زيدان”.وكانت النائب زينب الطائي أعلنت، منذ 2016، عن تقديم ملف استجواب وزير الزراعة الى رئاسة البرلمان ووافقت عليه هيئة الرئاسة لادراجه على جدول أعمال الجلسات، إلا أن الأمر لم يتم لحد الان.

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