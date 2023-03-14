الزراعة والمياه النيابية:قطع العلاقات التجارية مع إيران وتركيا كفيلة بعودة المياه

الزراعة والمياه النيابية:قطع العلاقات التجارية مع إيران وتركيا كفيلة بعودة المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ابتسام الهلالي،الثلاثاء، الحكومة الى قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا وإيران فورا بسبب السياسية المائية الظالمة، لافتة الى أن العراق قادر على قطع العلاقات الاقتصادية لولا المجاملات السياسية .وقالت الهلالي في حديث صحفي، أن “لجنتها بدأت تفكر في التعامل الجدي مع ملف المياه عبر التصعيد الاقتصادي مع تركيا وإيران “.وأضافت أن ” هناك مجاملات سياسية لتركيا وإيران بشان الحصة المائية والتي تقدر بنحو 60 % وهذا حق من حقوق العراق , وأشارت إلى أن تركيا وإيران لديهما تعاملات تجارية واقتصادية متجاوزا 20 مليار دولار لكل منهما”، منوهة إلى أن ” لجنتها طالبت بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع طهران وأنقرة لحين ضمان حصة العراق المائية .

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