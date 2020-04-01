الزرفي:إغلاق ملف النازحين بشكل نهائي في حال تمرير حكومتي

الزرفي:إغلاق ملف النازحين بشكل نهائي في حال تمرير حكومتي
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 بغداد/شكة أخبار العراق- أعرب رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الاربعاء، عن عزمه اغلاق ملف النازحين بشكل نهائي واطلاق حملة اعمار “كبرى” في العراق في حال تمكن من تشكيل الحكومة المقبلة والتي من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للزرفي، صدر عقب لقائه كل من وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي، إن “الزرفي اكد عزم حكومته المرتقبة العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك”.وأعرب رئيس الوزراء المكلف عن نيته “إطلاق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق”.ونوه الزرفي إلى تلقيه “إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الأتحاد الأوربي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية”.

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