الزرفي:الحل للأزمات السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة

الزرفي:الحل للأزمات السياسية بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة فرع حركة الوفاء عدنان الزرفي، الاثنين، اجراء  الانتخابات المبكرة بشكل حتمي، متوقعا إجراء الانتخابات في نهاية العام المقبل.وقال الزرفي في حوار متلفز ، إن:”الانتخابات المبكرة حتمية لحل معظم المشاكل والمشاكل تتفاقم بدون الانتخابات”.و بشأن موعدها، قال الزرفي “اما نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل”، مضيفاً “ستغير شكل الواقع السياسي وسيتحرك العراق نحو الأفضل”.ولفت الزرفي الى أن “برنامج الحكومة يتضمن انتخابات مبكرة”، معتبراً أن “الانتخابات هي حل سياسي للأزمات”، مشيراً الى أن “الانتخابات السابقة كانت تشوبها عمليات تلاعب”.و أكد الزرفي، أن “الحكومة غير قادرة على معالجة مشاكل النظام السياسي”، مبيناً أنه “في كل الحكومات هناك دول تبتز العراق”.و كشف الزرفي أنه “في طور تشكيل قائمة وطنية وتم المباشرة بها قبل شهر”، معتبراً أن “مشاكل الإطار ستشظيه”، كاشفاً عن “حديث برغبة التيار الصدري بالمشاركة في الانتخابات”.

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