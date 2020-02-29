الزرفي:سد عجز الموازنة لا يأتي عبر إيقاف علاوات وترفيعات الموظفين

الزرفي:سد عجز الموازنة لا يأتي عبر إيقاف علاوات وترفيعات الموظفين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، السبت (29 شباط، 2020) أن سد عجز الموازنة لا يأتي عبر إيقاف علاوات وترفيعات الموظفين.وقال الزرفي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن “سد العجز في الموازنة الاتحادية لا يأتي عبر إيقاف علاوات وترفيعات موظفي الدولة”، مبينا: “وإنما عن طريق ضبط وتوجيه الإنفاق باتجاه الانتاج وتحرير الشركات العامة من ضغط الوزارات لتصبح اكثر إنتاجية وتزيد من حجم الإيرادات المحلية لتقليص عجز الموازنة”.وكان عضو المالية النيابية، حنين قدو، كشف السبت (22 شباط 2020)، عن موعد ارسال موازنة 2020 إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن موعد الارسال سيكون بعد التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.وقال قدو في حديث صحفي، إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، سيصل الى مجلس النواب بعد اسبوعين من تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي”، لافتا إلى “وجود عجز كبير بقانون الموازنة، يمكن معالجته بارتفاع اسعار النفط”. واضاف أن “رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كان الاجدر به ارسال الموازنة قبل تقديم استقالته، حتى لا نقع في مطب التأخير الحاصل، الذي عطل المشاريع بشكل كبير”.

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