الزرفي:مجزرة الخلاني والسنك جاءت تنفيذا لتهديد عبد المهدي بوقت سابق

الزرفي:مجزرة الخلاني والسنك جاءت تنفيذا لتهديد عبد المهدي بوقت سابق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي، اليوم السبت، ان ما حدث في بغداد ليلة أمس من مهاجمة مجاميع مسلحة للمتظاهرين في ساحة الخلاني وما اسفر عنه من مقتل واصابة العشرات، ما هو تطبيق لتهديدات ما بعد الاستقالة التي لوح بها “المستقيل يوما ما”.وقال الزرفي في حديث صحفي، ان “ما يحدث من مجزرة في بغداد بحق  الشعب الثائر هو تطبيقٌ لتهديدات ما بعد الاستقالة التي لوّح بها المُستقيل يوماً ما ونفذها قبل استقالته”.وأضاف ان “تجريد القوات الأمنية من سلاحها هو اعطاء الضوء الأخضر للخارجين عن القانون بقتل المتظاهرين العُزّل والذين لم يردعهم الا اصحاب القبعات الزرقاء”.

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