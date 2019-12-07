الزرفي:مجزرة الخلاني والسنك جاءت تنفيذا لتهديد عبد المهدي بوقت سابق

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الولايات المتحدة تطالب بمحاسبة عبد المهدي بعد استقالته عن المجازر البشرية ضد المتظاهرين
الخزانة الأمريكية تفرض عقوباتها على زعامات ميليشياوية وتاجر سياسي
الاتحاد الأوروبي يحمل ميليشيات الحشد الشعبي مسؤولية مجزرة بغداد
16 سنة ميليشيات الأحزاب تقتل بالشعب ..وعلاوي ما زال يحذر!!
العاني:على القضاء محاسبة عبد المهدي عن جرائم الإبادة ضد الشعب
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القانونية النيابية:إرسال موازنة 2020 من حكومة تصريف الأعمال أمر طبيعي
مسرور :سندافع عن حقوقنا المالية وفق الدستور
الدراجي:حكومة ” تصريف الأعمال” توقع عقدين بمبلغ 601 مليون دولار!
حكومة الإقليم:سنزيد من الإيرادات المالية للحكومة
الحديثي:مصير الإتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين عبد المهدي والصين أمرها متروك للحكومة القادمة
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
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