الزرفي يرشح نفسه لرئاسة الحكومة القادمة

الزرفي يرشح نفسه لرئاسة الحكومة القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل النائب عدنان الزرفي، النظام السياسي مسؤولية الفشل في  بناء دولة عصرية، مشيرا الى ان تشكيل الحكومات المتعاقبة اعتمدت على برامج وهمية .وعبر خلال بيان من مكتبه، استعداده لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء لأربع سنوات قادمة، لامتلاكه برنامجا  يتضمن رؤية  لمعالجة جميع المشكلات الامنية والاقتصادية والاجتماعية، واستعداده للدخول في مناظرة مع الزعماء السياسيين، لبيان اسباب فشلهم طيلة السنوات الماضية، مبينا أن “القوى التي تقف وراء تشكيل الحكومات المتعاقبة والمشاركة  فيها  اعتمدت برامج وهمية “.وتابع ان “المرحلة تتطلب تحفيز الجمهور ببرامج انتخابية جديدة “. لافتا الى أن “الحكومات كبلت العائلات الفقيرة بالضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل غياب التوجه نحو تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية”.وشدد على اهمية اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من تشرين الاول المقبل ، مشيرا الى تقدم حظوظ القوى السياسية الجديدة  في تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات، شريطة توفر الاجواء الملائمة والبيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، بعيدا عن هيمنة السلاح واستخدام المال العام وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية.

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