الزعطوط الميليشياوي الإرهابي الأسدي:لن نسمح بصعود ثوار تشرين للبرلمان في الانتخابات القادمة!

الزعطوط الميليشياوي الإرهابي الأسدي:لن نسمح بصعود ثوار تشرين للبرلمان في الانتخابات القادمة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق زعيم ميليشيا جند الإمام النائب، أحمد الأسدي، على ظهور أحزاب وحركات سياسية تحت عنوان تظاهرات تشرين، بالقول إن “قانون الانتخابات إذا مضى بنظام الدوائر الصغيرة، لن يصل إلى مجلس النواب غير القوى السياسية الحالية”.وقال الأسدي في مقابلة متلفزة ، “ليسمعني الكل، التشرينيون والأحزاب، فإن قانون الانتخابات الذي أقر في البرلمان، إذا مضى بنظام الدوائر المتعددة الصغيرة، لن يصل إلى مجلس النواب غير القوى السياسية الحالية”.وأضاف، أن “هذه القوى السياسية تغيّر لونها أو شكلها فهي ستصل لذات النتيجة”، في إشارة إلى “ولادة حركات وتيارات سياسية من رحم الأحزاب التقليدية، واتخذت من تظاهرات تشرين غطاءً لها وتروم الوصول إلى البرلمان في الانتخابات القادمة”.وعلل الأسدي، السبب في عدم وصول الحركات السياسية الجديدة إلى البرلمان، بأن، “لا يستطيع أحد في دائرة فيها ثلاثة أو أربعة نواب وينافس مع تنظيمات بعضها عقائدية أو إيديولوجية ومال سياسي ضخم” معلقاً باللهجة الدارجة، “ما راح يحصلون الجماعة لكّاط، زين إذا حصلوا خمسة أو ستة والكلام موجه للكل ما عدا الأحزاب”، حسب قوله.وشهدت الساحة العراقية، خلال هذه الفترة، ظهور حركات سياسية جديدة، بعضها تقول، إنها تمثل تظاهرات تشرين وتحمل مطالبهم إلى البرلمان، في حال فوزها بالانتخابات المقبلة.وينتظر البرلمان التصويت على قانون الانتخابات، حيث رفعت جلسة البرلمان الأخيرة إلى يوم الأحد المقبل.يذكر ان الاسدي مواطن استرالي ومتهم بتنفيذ عمليات قتل المتظاهرين ومن أصول إيرانية.

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