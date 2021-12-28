الزوبعي:الحكومة الصدرية المقبلة ستكون “الأفسد” في تاريخ العراق

الزوبعي:الحكومة الصدرية المقبلة ستكون “الأفسد” في تاريخ العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي، الثلاثاء، حديث التيار الصدري عن الفساد بأنه “كلام جرايد”، مشيرا الى أن وزارات تعتبر الافسد مقارنة بالوزارات الأخرى.وقال الزوبعي في حوار متلفز، إن “التيار الصدري كان شريكا في الفساد خلال الفترة الماضية”، مبينا أن “وزارتي الصحة والكهرباء التابعتين للتيار تعتبران الافسد بين الوزارات الأخرى”.وأضاف، أن “حديث التيار الصدري عن الإصلاح وانه راعي الإصلاح لايعدو كونه (كلام جرايد)”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لا يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده ولذلك عليه ان لا يزايد على بقية الشركاء”.وكان النائب الفائز عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود اكد في تصريح سابق ، عدم إمكانية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة دون مشاركة الكتلة الصدرية.

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