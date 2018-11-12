الزوبعي:الحلبوسي سيعود إلى مقعده السابق في مجلس النواب

الزوبعي:الحلبوسي سيعود إلى مقعده السابق في مجلس النواب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في ائتلاف الوطنية طلال الزوبعي، الاثنين، ان يشهد العام 2019 تعيين رئيس برلمان جديد بدلا من الحالي محمد الحلبوسي.وقال الزوبعي،  في حديثه عن اخر تطورات الدعوى القضائية التي قدمها للمحكمة الاتحادية وطعن فيها بانتخاب رئاسة البرلمان الحالية، ان “هيأة رئاسة البرلمان ردت على استفسار المحكمة الاتحادية، وهو الان في طور تقديم طلب لغرض تقديم موعد جلسة القضاء بخصوص الموضوع، كون الدعوة تم تأخيرها بسبب التأخير المتعمد في الرد من قبل رئاسة البرلمان”، مؤكدا: “قدمت ادلة كافية لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه”.وبين القيادي في ائتلاف الوطنية ان “الامر سيتم حسمه بحد اقصى قبل نهاية العام الحالي، وسنة 2019 ستشهد تعيين رئيس جديد للبرلمان وهذا شيء مؤكد”، على حد تعبيره.وكان الزوبعي، أكد ، الخميس 11 تشرين الأول 2018، ان دعوته القضائية ضد رئاسة البرلمان ماضية في طرقها مبيناً انه”طالب فيها بإقالة الحلبوسي وفق الدستور والقانون لان انتخابه كان غير دستوري وغير قانوني”.واكد ان “الارادة القضائية اقوى من الارادة السياسية، خصوصا وان القضاء جهة مستقلة وهذا امتحان واختبار للقضاء العراقي، وبهذه الارادة سأقيل الحلبوسي، فهو جاء بطرق غير دستورية أو قانونية”.وصوت مجلس النواب، السبت (15 أيلول 2018) على اختيار النائب محمد الحلبوسي، رئيساً له من الجولة الاولى بعد حصوله على 169 صوتاً، خلال عملية اقتراع سري.

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