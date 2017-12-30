الزوبعي:المشاركة في الانتخابات المقبلة ضعيفة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في تحالف القوى العراقية طلال حسين الزوبعي ،اليوم السبت، ان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة وفي حال اجراءها في موعدها المقرر في ايار من العام المقبل ستكون ضعيفة ولن تؤتي أُكلها في حال بقاء الوضع الامني ووضع النازحين على ماهو عليه الان.وقال الزوبعي في بيان، ان “الانتخابات هو الشكل المعبر عن اختيار الشعب لشرعية السلطة ومقبوليتيها ومن الضروري ان يكون البلد امنا ومواطنيه ينعمون بالاستقرار لكي تكون النتائج جيدة وتاتي بنواب وممثلين حقيقيين للشعب”.واضاف ، ان “العديد من سكان المناطق الغربية لازالوا نازحين الى محافظات اخرى ولن يتمكنوا من العودة الى منازلهم المهدمة الامر الذي سينعكس سلبيا على العملية الانتخابية في حال اجراءها وسط تلك الظروف”.وطالب النائب عن تحالف القوى الحكومة الاتحادية الى اجراء الانتخابات بعد زوال الاعذار السابقة بنحو ستة اشهر.