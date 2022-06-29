الزوبعي:تحالف السيادة يتحالف مع الشيطان من أجل المناصب

الزوبعي:تحالف السيادة يتحالف مع الشيطان من أجل المناصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس الوزراء الاسبق سلام الزوبعي، الاربعاء، عن وجود ارتباك داخل تحالف السيادة بسبب الصراع على المناصب، مبينا ان القوى السنية مستعدة للتحالف مع الشيطان من اجل الحصول على مكاسبها.وقال الزوبعي في حوار متلفز ، ان “الوضع مرتبك داخل تحالف السيادة بسبب الصفقات وان الكتلة البرلمانية السنية ستذهب حتى مع الشيطان من اجل السلطة”.واضاف ان “التحالف الثلاثي تحالف واهم واساس تشكيله تقاسم المغانم والمناصب واصبح في خبر كان بعد الانسحاب الصدري من البرلمان وفقدانه حتى الثلث المعطل”.واشار الزوبعي الى ان “الاطار الشيعي متماسك ولا صحة لانشطاره ابدا”، مؤكدا أن “الاطار يخوض مفاوضات مع جميع الكتل دون استثناء من اجل تشكيل حكومة شراكة حقيقية”. 

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