الزوبعي:رفعنا دعوى قضائية بشأن بطلان انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان

الزوبعي:رفعنا دعوى قضائية بشأن بطلان انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن تحالف الإصلاح طلال خضير الزوبعي، الاثنين، رفعه دعوى قضائية جديدة بشأن بطلان انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال الزوبعي في بيان ، “رفعت دعوى جديدة ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن بطلان انتخابه بأدلة جديدة وموثقة”،وأضاف:”هناك أدلة ووثائق جديدة تمكننا من إدانة الحلبوسي، وكسب الدعوى”، مشيرا الى ان “الدعوى قدمت اليوم مع كافة الوثائق وتم قبولها من قبل المحكمة الاتحادية”.

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