الزوبعي:زيارة الحلبوسي والخنجر للإمارات لإستلام “الرشوة”

الزوبعي:زيارة الحلبوسي والخنجر للإمارات لإستلام “الرشوة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد نائب رئيس الوزراء الاسبق سلام الزوبعي، الثلاثاء، زيارة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وغريمه رئيس تحالف العزم خميس الخنجر إلى الامارات ودول خليجية، مؤكدا أنها ذهبا الى هناك لجلب “مصرف جيب”.وقال الزوبعي في حوار متلفز: ان ” الحلبوسي والخنجر ذهبا الى الامارات حتى (يجيبون مصرف جيب)”، مبينا أنه “قد يكون الهدف من الرشوة الإماراتية عرقلة مشروع ميناء الفاو الكبير المنافس لموانئ دبي”.واضاف ان “الحديث عن مشروع الاقليم السني غير مشرف”، داعيا القوى الشيعية والسنية إلى “التوحد لايقاف استفادة القوى الكردية من الانشقاق العربي”.

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