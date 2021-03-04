الزوبعي:صراع الأحزاب السنّية حول المناصب والأموال

الزوبعي:صراع الأحزاب السنّية حول المناصب والأموال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق سلام الزوبعي،الخميس، أن مايجري داخل البيت السياسي  السني هو صراع مصالح واموال، مشيرا إلى أن المكون السياسي السني يعيش باتعس حالاته.وقال الزوبعي في حوار متلفز، إن “مايجري داخل البيت السني في العراق هو صراع مصالح واموال”، مؤكدا أن “المكون السياسي السني يعيش حاليا في اتعس حالاته”.وأضاف أن “الاشتباك الذي حصل بجلسة البرلمان هو صراع الفاسدين”، لافتا إلى أن “المنظومة السياسية هي من تقود العراق صوب الازمات”.واشار الزوبعي إلى ان “العراقيين يدركون مدى تاثر العراق بالتدخلات التركية والخليجية”، مؤكد أن “التدخلات الخارجية اوجدت صقور مزيفة”.

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