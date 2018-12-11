الزوبعي:لن اتنازل عن دعوتي القضائية ضد الحلبوسي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب والقيادي في تحالف القرار العراقي طلال الزوبعي, الثلاثاء, أنه لن يتنازل عن قضيته ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال الزوبعي في تصريح صحفي له اليوم: “لن أتنازل عن قضيتي التي رفعتها ضد الحلبوسي بعد اختياره رئيساً للبرلمان, كون الجلسة شابتها خروق قانونية”.وأضاف أن “القضية ليست شخصية او سياسية بقدر ما هي أدلة تثبت وجود خروق أثناء اختيار الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب”.وأوضح الزوبعي, أن “القضاء سيكون عادلاً في هذه القضية, وسوف تحسم بشكل قريب وسيقول القضاء كلمته في هذه الجلسة”.وكان مجلس النواب قد صوّت في (15-9-2018) سراً على اختيار النائب عن محافظة الانبار محمد الحلبوسي رئيساً له.وكان الزوبعي قد رفع في (3-10-2018 ) دعوى ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس السن محمد علي زويني, بسبب جلسة البرلمان التي تم اختيار الحلبوسي فيها رئيساً للبرلمان.