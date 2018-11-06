الزوبعي:وزير الرياضة الحالي “داعشي”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف القرار النائب طلال الزوبعي,الثلاثاء، عن وجود معلومات شبه مؤكدة بأن وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي كان قياديا في تنظيم”داعش” الاجرامي, مرجحا أن تتم اقالته من منصبه قريبا..وقال الزوبعي في تصريح صحفي له اليوم، ان “حراكاً يجري لإقالة وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي على خلفيات إتهامه بالانتماء لتنظيم داعش”، مبيناَ أن “تقريرا مؤكدا وصل إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشان عمل العبيدي في التنظيم”.وأضاف الزوبعي، أنه “يجب محاسبة الكتلة التي سمحت بترشيح العبيدي ومراجعة الآلية التي تم اختياره وفقها، خاصة بعد وعود عادل عبد المهدي بتقديم حكومة أقوياء.وصوت مجلس النواب على تسمية العبيدي كوزير للرياضة والشباب في (24 تشرين الأول ) كمرشح عن حركة الحل التي يتزعمها جمال الكربولي.