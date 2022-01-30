الزوبعي يطالب الحكومة بالكشف عن “الجهة” التي استهدفت مطار بغداد الدولي

الزوبعي يطالب الحكومة بالكشف عن “الجهة” التي استهدفت مطار بغداد الدولي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي، الأحد، اطرافا سياسية باستهداف مطار بغداد الدولي، مبينا ان احداث المطار وسجن الحسكة في سوريا مرتبطان بالضغط الاميركي على العراق.وقال الزوبعي في تصريح  صحفي، إن “المسؤول عن استهداف مطار بغداد الدولي معتقل حاليا وعلى الحكومة الاسراع في الكشف عن هويته والاهم منه الجهة التي كفلته وماهو الغرض من ضرب الجناح المدني للمطار”.واضاف ان “احداث الحسكة واطلاق سراح العناصر الداعشية قرب الحدود العراقية السورية مرتبطان مع بعضها”، مشيرا الى أن “الحدثين هدفهما الضغط الاميركي بورقة داعش على العراق بأي وقت كان”.واشار الزوبعي الى ان “الصراع الدولي في العراق واضح وان الجميع يسعى لاشراكه في محاور الصراع سواء كانت الصين او امريكا للحصول على مواقع اضافية”.

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