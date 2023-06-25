الزوراء يتأهل لنهائي كأس العراق

الزوراء يتأهل لنهائي كأس العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسم نادي الزوراء، مساء أمس السبت، مواجهته مع القوة الجوية بهدف دون مقابل ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.واختتمت مباريات ربع نهائي كأس العراق، بلقاء الكلاسيكو الذي جمع الزوراء مع القوة الجوية، في مباراة حظيت بحضور جماهيري كبير في ملعب الشعب الدولي والتي انتهت لصالح الزوراء بهدف نظيف.ويحاول الزوراء تحت قيادة مدربه أيوب أوديشو، تحقيق الفوز والاقتراب من نيل اللقب، والوصول لمنصات التتويج بعد إهدار فرصة حصد لقب الدوري الممتاز لحساب الشرطة.ويمتلك الزوراء أدوات أكثر جاهزية من منافسه في ظل عودة أغلب لاعبيه بعد فترة من الابتعاد بداعي الإصابة، وكذلك التحاق محترفه الموريتاني بالتدريبات بعد مشاركته مع منتخب بلاده في الاستحقاقات الأفريقية.وغاب عن التشكيلة البيضاء، الشاب أحمد حسن مكنزي لتواجده مع المنتخب الأولمبي في أوزبكستان.

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