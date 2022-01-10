الزوراء يتعاقد مع لاعب الطلبة( زياد أحمد)

الزوراء يتعاقد مع لاعب الطلبة( زياد أحمد)
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن نادي الزوراء، الاثنين، عن تعاقده مع اللاعب زياد احمد قادماً من الطلبة لتعزيز صفوف فريقه الكروي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فيما لم يذكر النادي قيمة العقد او مدته.ويواصل النوارس التحضير لمواجهة القوة الجوية الثلاثاء القادم ضمن الجولة الثامنة عشر وقبل الاخيرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز والتي يضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف عصراً. 

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