الزوراء يتعاقد مع محترف أفريقي

الزوراء يتعاقد مع محترف أفريقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، مع محترف جديد من الجابون، هو ستيف مزنبي، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وقال عضو الهيئة الإدارية للزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث صحفي، إن “الإدارة أكملت تعاقدها ستيف مزنبي الذي يلعب كمدافع أيسر، ويعد إضافة طيبة للفريق في الموسم المقبل”.وتابع: “الفريق سيغادر المغرب اليوم على أن يصل العاصمة بغداد صباح يوم غد، وستكون هناك استراحة قصيرة للاعبين وبعدها يعاود الفريق تدريباته بملعب النادي”.وأوضح رشيد ان “الفريق بدأ ينسجم كون استقطابات النادي عديدة لكن المعسكر في المغرب منح الجهاز الفني فرصة لتطبيق الجوانب التكتيكية وزيادة عامل الانسجام بين اللاعبين القدامى والوافدين الجدد”.يشار إلى أن الزوراء خرج مؤخرا من الدوري التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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