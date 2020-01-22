الزوراء يعلن عن تشكيلة الفريق لمواجهة بونوديكور الاوزبكي

الزوراء يعلن عن تشكيلة الفريق لمواجهة بونوديكور الاوزبكي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن نادي الزوراء، الاربعاء، عن تشكيلة الفريق لمواجهة بونوديكور الاوزبكي في الملحق الاسيوي.وتأتي التشكلية كتاليفي حراسة المرمى سيكون جلال حسن، ولخط الدفاع عباس قاسم، والحبيب حسن، مصطفى محمد، ونزامبي.وفي خط الوسط احمد فاضل، ومحمد رضا، ومهدي كامل، وحسين علي.اما في خط المقدمة فسيلعب كل من مهند عبد الرحيم، وسلمون.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *