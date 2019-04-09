الزوراء يغادر مجموعته بدوري ابطال آسيا

الزوراء يغادر مجموعته بدوري ابطال آسيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعرض فريق الزوراء، لأول خسارة أمام مضيفه النصر السعودي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.النوارس افتتحوا التسجيل اولاً عن طريق احمد فاضل في الدقيقة 12، ليضغط النصر بقوة ويسجل اربع اهداف عن طريق عبد الله آل سالم في الدقيقة 24 من علامة الجزاء ويحيى الشهري في الدقيقة 29 من ركلة ثابتة وعمر هوساوي في الدقيقة 60 وجوليانو دي باولا في الدقيقة 94.وبهذه الخسارة تراجع الزوراء الى وصافة ترتيب المجموعة الاولى برصيد اربع نقاط، فيما ارتقى النصر الى المركز الثالث بالتساوي مع الوصل الاماراتي برصيد ثلاث نقاط.وفي المواجهة الاخرى من ذات المجموعة، تغلب ذوب آهن الايراني على الوصل الاماراتي بثلاثة اهداف لهدف، ليعتلي ذوب آهن صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط.

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