الزياني: نسعى لبناء علاقات متميزة مع العراق

الزياني: نسعى لبناء علاقات متميزة مع العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج، عبد اللطيف الزياني، الخميس، الاستعداد لمد جسور التعاون مع العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم، بمقر اقامته في قصر الملك سعود في الرياض امين عام منظمة مجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف الزياني، لبحث تطوير العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز فرص الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي”.وأكد عبد المهدي، أن “مجلس التعاون الخليجي مهم بالنسبة للعراق والتعاون والعلاقات الاقتصادية يجب ان تتقدم نحو الافضل”.وأشار إلى، أن “العراق حريص على العمل ضمن بيئته العربية والاسلامية واقامة علاقات متوازنة تخدم مصالح شعوبنا، ويهمنا ان يكون محيطنا مستقرا ومزدهرا ولدينا الكثير من المشتركات التي تجمعنا وننطلق منها لبناء الثقة وتجاوز الخلافات وايجاد مناخات جيدة للتعاون”. من جهته، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي “توفر الارادة السياسية والرغبة الجادة لدول المجلس للتعاون مع العراق وتحقيق عمل مشترك ومتكامل”.وقال: “نسعى لبناء علاقات متميزة مع العراق ، واطمئنكم ان اخوانكم بمجلس التعاون على استعداد تام لمد جسور التعاون مع العراق ودعمه ولدينا رغبة كبيرة في العمل على تعزيز الامن والاستقرار والتعاون الاقتصادي”، معربا عن ارتياحه “لاستقرار العراق ولتوجهات الحكومة العراقية ومواجهتها للتحديات بمسؤولية وحكمة وتعاون”.

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