الزياني يؤكد حرص مجلس التعاون الخليجي لدعم اقتصاد العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، السبت، حرص المجلس على استقرار العراق، فيما اعلن الاستعداد لدعم اقتصاده.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، ان “سفير جمهوريّة العراق لدى الرياض، قحطان طه خلف، التقى الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّ د. عبد اللطيف بن راشد الزيانيّ، وناقشا الأوضاع في العراق، وإجراءات الحكومة في تنفيذ حُزَم الإصلاحات” .

ونوه سفير العراق لدى الرياض بـ”أهمِّية العراق في المنطقة على رغم من الظروف التي مرَّ بها، وقد أثبت الشعب العراقيّ رُسُوخ حالة التلاحم الاجتماعيِّ بين مُكوِّناته، وقدرته على اجتياز كلّ الصُعُوبات؛ لينهض من جديد، ويكون لديه دور إقليميّ فاعل على مُستوى المنطقة” .

وأشار الى إلى أنّ “الاستثمارات السعوديّة والخليجيّة في العراق ستُحقّق فائدة مُشترَكة للجانبين؛ لما يتمتع به العراق من موارد كثيرة “، مشيدا بـ”الجُهُود الحثيثة التي يبذلها الأمين العامّ لتفعيل خطة العمل المُشترَكة بين العراق ومجلس التعاون، طالباً مساندة من الأمانة العامّة في حثّ دول المجلس على دعم العراق في المجالات التجاريّة والاستشماريّة؛ لمُساعَدة الحكومة في مساعيها لتحقيق مطالب الشعب”.