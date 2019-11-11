الساري:خبراء دستوريين سيصلون نهاية الأسبوع إلى العراق

الساري:خبراء دستوريين سيصلون نهاية الأسبوع إلى العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية، فالح الساري، الإثنين (11 تشرين الثاني، 2019) ان خبراء دستوريين أمميين سيصلون نهاية الأسبوع إلى العراق.وقال الساري، في مؤتمر صحفي، إن “خبراء دستوريين أمميين سيصلون نهاية الأسبوع إلى العراق”.وأضاف، أن “اللجنة ستفتح المجال امام جميع الشرائح المجتمعية لإبداء آرائهم حول التعديل الدستوري”، مشيرا الى ان “اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة لحين اكمال كل التعديلات الدستورية”.وأشار الى أن “الأمم المتحدة ستشارك بالاجتماعات وستكون فاعلة ومتفاعلة مع اللجنة”.وفي وقت سابق من اليوم، انتخبت لجنة التعديلات الدستورية النائب فالح الساري رئيساً لها.وقال المصدر في حديث ، إن “لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية صوتت على اختيار رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري رئيساً لها”.يُشار إلى أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد ترأس، اليوم، اجتماعاً جديداً للجنة التعديلات الدستورية.وقرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ (28 تشرين الأول 2019) تشكيل لجنة نيابية لتعديل الدستور وتسليمه إلى المجلس خلال أربعة أشهر.

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